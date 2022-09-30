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Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией

Власти Норвегии рассматривают возможность закрытия границы с Россией

Фото: Annika Byrde / NTB / Reuters

Власти Норвегии рассматривают возможность закрытия границы с Россией. Об этом сообщает Интерфакс.

«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг — это единственный погранпереход с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

В норвежском правительстве считают, что объявленная в России частичная мобилизация и возможный запрет на выезд для российских граждан могут привести к увеличению незаконного пересечения границы со стороны россиян. Сообщается, что на приграничных регионах с Россией будут совершены облеты полицейских вертолетов.

Ранее Финляндия заявила о закрытии границ для россиян.

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Татьяна Антоненко
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