Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Терапевт перечислила лекарства для осенней домашней аптечки

Врач Людмила Лапа: осенью в домашней аптечке должны быть морская соль и сорбенты

Фото: Mat Napo / Unsplash

Осенью в домашней аптечке должны быть сорбенты и морская соль, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Эти и другие лекарства для домашней аптечки она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь, указала она, в такой аптечке нужна соль для согревающих ванночек — морская или обычная. «На один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Затем надо сделать морские ванночки для ног. Можно для рук и всего, что беспокоит», — посоветовала Лапа купировать таким образом болевой синдром из-за возможного обострения хронических заболеваний. «Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции, такие как хронический тонзиллит и ринит», — предупредила специалистка.

Также, продолжила она, в осенней аптечке должны быть спреи, обладающие жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые нужно использовать при простуде, появлении насморка и головных болей. Помимо этого важно иметь в аптечке сорбент, добавила Лапа. «Третий препарат, который обязательно нужен: какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38-39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме», — заключила эксперт.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала два продукта, помогающие восстановить уровень энергии. Она отметила, что осенняя слабость и сонливость вызваны дефицитом витамина D и серотонина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина
Церемония присоединения территорий завершилась скандированием слова «Россия»
Российские туристы понадеялись пересечь финскую границу «на авось»
МИД Латвии вызвал посла России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье
Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»
Американского «часового» заметили у границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.