Терапевт перечислила лекарства для осенней домашней аптечки

Врач Людмила Лапа: осенью в домашней аптечке должны быть морская соль и сорбенты

Осенью в домашней аптечке должны быть сорбенты и морская соль, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Эти и другие лекарства для домашней аптечки она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь, указала она, в такой аптечке нужна соль для согревающих ванночек — морская или обычная. «На один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Затем надо сделать морские ванночки для ног. Можно для рук и всего, что беспокоит», — посоветовала Лапа купировать таким образом болевой синдром из-за возможного обострения хронических заболеваний. «Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции, такие как хронический тонзиллит и ринит», — предупредила специалистка.

Также, продолжила она, в осенней аптечке должны быть спреи, обладающие жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые нужно использовать при простуде, появлении насморка и головных болей. Помимо этого важно иметь в аптечке сорбент, добавила Лапа. «Третий препарат, который обязательно нужен: какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38-39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме», — заключила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала два продукта, помогающие восстановить уровень энергии. Она отметила, что осенняя слабость и сонливость вызваны дефицитом витамина D и серотонина.