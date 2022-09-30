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Япония допустила ответные меры на высылку своего дипломата

Глава МИД Японии Хаяси допустил ответные меры на высылку своего дипломата

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси допустил, что Япония примет ответные меры на высылку своего дипломата из Владивостока. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать», — сказал глава МИД.

Сотрудники ФСБ задержали японского консула с поличным 26 сентября. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

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Марина Совина
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