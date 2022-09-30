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Спорт

В Москве прошел чемпионат России по парусным матчевым гонкам

В Москве прошел 24-й Открытый чемпионат России по парусным матчевым гонкам

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Москве прошел 24-й Открытый чемпионат России по парусным матчевым гонкам. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победителем общего зачета стала команда в составе Константина Беспутина, Михаила Ушкова, Никиты Ушкова и Тимофея Зубкова. В женском зачете выиграли Анастасия Кабкова, Алина Журавкина, Александра Мартынова, Вера Кудряшова и Арина Вавилова.

Турнир проходил на Пироговском водохранилище с 14 по 19 сентября. Организаторами выступили учебный центр «Парусная Академия» и Всероссийская федерация парусного спорта.

Андрей Стрельцов
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