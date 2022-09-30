Пациентка влюбилась в психотерапевта и изводила его любовными стихами

Daily Mail: одержимой психотерапевтом пациентке запретили с ним общаться на пять лет

38-летняя Кэтрин Хатт из города Лисберн, Северная Ирландия, влюбилась в психотерапевта, начала его преследовать и изводила любовными стихами собственного сочинения. Об этом сообщает Daily Mail.

Одержимая врачом пациентка писала ему стихи, присылала интимные фотографии, а также признавалась в любви. Позже Хатт выяснила, где живет врач, и начала приезжать к его дому в английском городе Хартленд, графство Девон. Полиция Северной Ирландии порекомендовала женщине прекратить настойчивые действия, после чего она написала руководству психотерапевта, что он якобы вступил с ней в неподобающие отношения. Затем Хатт отказалась от всех обвинений, но спустя некоторое снова начала приезжать к дому врача и звонила в его дверь несколько раз в день.

Пациентка была арестована и отправлена на допрос, в ходе которого она призналась, что была «зациклена» на медицинском специалисте и мечтала «встретиться с ним в сени деревьев». Когда ей сказали, что он не желает ее видеть, у нее случилась истерика. Хатт запретили общаться с объектом ее преследования пять лет: она не имеет права пытаться как-либо связаться к ним и приближаться к его дому. «Она действительно представляет опасность для него, его профессиональной репутации, его благополучия и социального положения», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшая тюремная надзирательница избежала лишения свободы после того, как влюбилась в осужденного за убийство и помогла ему сбежать. Первоначально бывшая надзирательница утверждала, что не имела никакого отношения к побегу, однако судья не поверил в эту версию.

