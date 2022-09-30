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Мединский появился в Кремле с костылем

Помощник президента России Мединский сломал ногу и пришел в Кремль с костылем

Помощник президента Владимир Мединский пришел в Кремль, где состоится подписание документов о вхождении в состав России новых регионов, опираясь на костыль. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

«Производственная травма, ногу сломал», — сообщил Мединский и добавил, что чувствует себя хорошо, гипс ему уже сняли.

На шуточный вопрос журналиста о том, получил ли он травму, снимаясь в кино, помощник президента ответил: «Нет, надо просто, как говорится, смотреть под ноги, а не летать в облаках».

Ранее сообщалось, что в Кремль на подписание договоров о присоединении к России прибыли глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Церемония подписания документов при участии президента Владимира Путина начнется в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. В рамках мероприятия глава государства выступит с объемной речью. Кроме того, он проведет встречу с лидерами присоединяемых к России территорий.

Варвара Кошечкина
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