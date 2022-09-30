Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль

В Кремль на подписание договоров прибыли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кремль на подписание договоров о присоединении к России прибыли глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания документов при участии президента Владимира Путина начнется в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. В рамках мероприятия глава государства выступит с объемной речью. Кроме того, он проведет встречу с лидерами присоединяемых к России территорий.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса. По итогам голосования, в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

29 сентября Россия признала Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями для их дальнейшего присоединения. В подписанных президентом документах подчеркивается, что решение принято на основе волеизъявления жителей этих территорий на прошедших референдумах. Указы о признании независимости ДНР и ЛНР были подписаны 21 февраля.

В свою очередь, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что верхняя палата парламента может рассмотреть законы о вхождении новых субъектов в состав России уже 4 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о границах Донбасса после вхождения в состав России
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Мужчина вышел на улицу из-за лая собаки и нашел девочку у себя в сарае
Met Gala посвятят покойному Карлу Лагерфельду
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Назван принцип возвращения сборной России по хоккею на международные турниры
Раскрыта реальная обстановка на границе с Финляндией
В Калининграде введут режим «открытого неба» на два года
Танцор с тату Путина пожаловался на травлю после выступления под песню SHAMAN
Турция установила новый рекорд по поставкам товаров в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.