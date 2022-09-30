Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль

В Кремль на подписание договоров прибыли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В Кремль на подписание договоров о присоединении к России прибыли глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания документов при участии президента Владимира Путина начнется в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. В рамках мероприятия глава государства выступит с объемной речью. Кроме того, он проведет встречу с лидерами присоединяемых к России территорий.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса. По итогам голосования, в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

29 сентября Россия признала Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями для их дальнейшего присоединения. В подписанных президентом документах подчеркивается, что решение принято на основе волеизъявления жителей этих территорий на прошедших референдумах. Указы о признании независимости ДНР и ЛНР были подписаны 21 февраля.

В свою очередь, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что верхняя палата парламента может рассмотреть законы о вхождении новых субъектов в состав России уже 4 октября.

