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Актер Александр Петров взял паузу в карьере

Актер Александр Петров заявил, что взял паузу в карьере для обдумывания дальнейших планов
Александр Петров

Александр Петров. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Российский актер Александр Петров в эфире программы «Кино в деталях» на СТС рассказал, что взял паузу в карьере.

Артист заявил, что решил обдумать свои дальнейшие планы. «Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», — отметил он.

Актер признался, что за последние годы сильно устал от работы. Он понял, что в связи с этим ему стоит отказаться от тех работ, что ему предлагают.

Ранее Петров вспомнил о конкуренции с Данилой Козловским на съемочной площадке сериала Валерия Тодоровского «Надвое». По его словам, исполнители главных ролей поначалу соревновались в том, кто быстрее приедет на съемку: «На площадке всегда была конкуренция во всем. Например, кто приехал раньше на смену. У тебя вызов к восьми утра, я старался приехать в 7:45, Даня — в 7:43. Если Даня приезжал позже, я говорил: "Ура! Класс!"» Актер отметил, что конкурировал с Козловским и во время съемок постельных сцен, а режиссер проекта всячески способствовал этому. При этом Петров подчеркнул, что быстро построил с коллегой дружеские отношения.

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Марина Погосян
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