В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации граждан

Полковник заявил, что в Петербурге повестки в рамках мобилизации получили более 80 тысяч

В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тысяч человек. Такое число назвал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов, пишет издание «Фонтанка».

Он напомнил, что мобилизации подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б.

В первую очередь будут призваны военнослужащие запаса первого разряда. Кроме того, в Петербурге формируются отряды территориальной обороны, и вот туда уже могут быть призваны «запасники» из второго и даже третьего разрядов, указал Абзалов.

Он отметил, что ошибки в мобилизации случаются, в Петербурге подтвердилось восемь — такие случаи рассматриваются отдельно. Абзалов заверил, что эти мужчины будут возвращены домой.

Накануне сообщалось, что сотрудники московских префектур начали разносить по домам отзывы повесток, аннулированные после проверок.

После жалоб граждан были организованы дополнительные проверки, по итогам которых выписанные на основании недостоверных данных запасников повестки отзываются.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что повестки, которые были ошибочно выписаны военкоматами Москвы, были отозваны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.