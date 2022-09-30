В Москве начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток

В Москве начали разносить уведомления о повестках, отозванных после проверки данных

Сотрудники московских префектур начали разносить по домам отзывы повесток, аннулированные после проверок, сообщает Агентство городских новостей «Москва», корреспондент которого получил соответствующий документ.

После жалоб граждан были организованы дополнительные проверки, по итогам которых выписанные на основании недостоверных данных запасников повестки отзываются.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что повестки, которые были ошибочно выписаны военкоматами Москвы, были отозваны.

26 сентября начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.