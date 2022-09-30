В граничащем с Украиной регионе произошла авария на подстанции

Из-за аварии на подстанции «Счетмаш» в Курске часть города осталась без электричества

В Курске произошла авария на подстанции «Счетмаш». Об этом говорится в Telegram-канале администрации Курской области.

По данным властей, из-за аварии на подстанции в граничащем с Украиной российском регионе у жителей северо-западного района города отключили электричество. Специальные бригады уже устраняют последствия аварии.

«По предварительному заключению, причиной перебоев электроснабжения в северо-западной части Курска стало обгорание шлейфа (...). На подстанции проблем не выявлено», — сообщили в администрации.

В Курской области до 7 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что такой уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Ранее власти Курской области также опровергли данные о возможной эвакуации чиновников.