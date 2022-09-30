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Политолог назвал необходимую для восстановления ДНР и ЛНР сумму инвестиций

Политолог Суздальцев: восстановление ДНР и ЛНР потребует триллион рублей инвестиций
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Восстановление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после вхождения в состав России потребует инвестиций в размере около триллиона рублей, чтобы «подтянуть эти регионы до российских стандартов». Такую сумму назвал политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, его цитирует РИА Новости.

«За время существования независимой Украины, власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР, России придется восстанавливать их практически с нуля», — заявил политолог.

По его словам, промышленность ДНР и ЛНР понесла значительные потери: заводов, которые до сих пор там работают, осталось немного. Не функционируют угольные предприятия, металлургические заводы и заводы по производству шахтного оборудования, уточнил специалист.

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Суздальцев считает, что никто не будет вкладывать деньги в эти территории, пока в регионах не стабилизируют ситуацию и не «сделают гарантированный мир».

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что процесс интеграции новых территорий России может занять от пяти до десяти лет.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

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Анастасия Шейкина
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