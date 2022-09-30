Назван способ ускорить обмен веществ и улучшить мышечный тонус

Ортопед Саидов заявил, что потягивания по утрам помогут ускорить обмен веществ

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов в беседе с Ura.ru назвал способ, который поможет человеку ускорить обмен веществ и улучшить мышечный тонус. По его словам, для этого достаточно делать потягивания по утрам и во время перерывов на работе после длительного сидения.

«Когда мы спим, в теле замедляются все процессы, такие как обмен веществ, кровообращение. Мышцы полностью расслабляются, отдыхают от испытанных в течение дня нагрузок. Желание подтянуться после пробуждения заложено природой. Подобным способом мы готовимся к предстоящим нагрузкам. Благодаря такому действию, активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ», — заявил медик.

Специалист пояснил, что таким образом человеческий организм активнее насыщается кислородом, а также другими питательными элементами. Людям, которым приходится проводить много времени на работе в положении сидя, потягивания помогают улучшить мышечный тонус и ускорить кровообращение, добавил он.

При этом Саидов предостерег от резких движений сразу после пробуждения утром. Он посоветовал наслаждаться первыми минутами после пробуждения, при этом неспешно потягиваясь и настраиваясь на рабочий лад.

Ранее тренер Денис Помазной рассказал, что ночные тренировки негативно сказываются на качестве сна. При этом он отметил, что у некоторых людей именно после занятий спортом возникает желание поспать.