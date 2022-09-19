Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Тренер посоветовал избегать ночных занятий спортом

Тренер Денис Помазной пояснил, что ночные тренировки негативно сказываются на сне

Ночные тренировки негативно сказываются на качестве сна, рассказал тренер Денис Помазной. В беседе с изданием РИАМО он пояснил, почему еще нужно избегать поздних занятий спортом.

Ночные занятия спортом могут взбудоражить человека, и ему будет труднее уснуть, рассказал Помазной. При этом тренер также отметил, что у некоторых людей именно после занятий спортом возникает желание поспать. Умеренная физическая нагрузка создает эффект усталости. Во время тренировок организм насыщается кислородом, поэтому появляется ощущение сонливости.

Материалы по теме:
«Чирлидинг — это жестко» Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в сложный и опасный спорт?
«Чирлидинг — это жестко»Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в сложный и опасный спорт?
20 июля 2022
«Такие раз в сто лет рождаются» В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
«Такие раз в сто лет рождаются»В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
30 июля 2022

Для занятий спортом лучше выбирать вечер, посоветовал тренер. Он объяснил, что после тренировки будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, успокоиться, прийти в себя и приготовиться ко сну.

«Лучше подбирать вечернее время, когда вы знаете, что вы домой придете, успокоитесь, поужинаете и спокойно ляжете спать. Тогда сон у вас придет хорошо. Если вы будете тренироваться перед сном, то это послужит лишь дополнительно возбуждающим фактором, и организм не успеет успокоиться», — пояснил Помазной.

Ранее психолог Эрстея Дейс раскрыла способ побороть страх перед посещением спортзала. Она посоветовала перед посещением спортзала выписать свои страхи на лист бумаги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Первое тату в 81 год прославило женщину в сети
В ДНР назвали наилучшую дату для референдума о вхождении в состав России
В ООН выразили надежду на продуктивные отношения США и Китая
Блинкен счел сохранение продуктовой сделки жизненно важной задачей
Двое посетителей магазина избили россиянина из-за замечания и попали на видео
Конкурент России решил досрочно нарастить добычу нефти
Звезда порно рассказала об отношениях с партнерами по фильмам
Тренер посоветовал избегать ночных занятий спортом
Байдена раскритиковали за слова о конце пандемии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.