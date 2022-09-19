Тренер посоветовал избегать ночных занятий спортом

Тренер Денис Помазной пояснил, что ночные тренировки негативно сказываются на сне

Ночные тренировки негативно сказываются на качестве сна, рассказал тренер Денис Помазной. В беседе с изданием РИАМО он пояснил, почему еще нужно избегать поздних занятий спортом.

Ночные занятия спортом могут взбудоражить человека, и ему будет труднее уснуть, рассказал Помазной. При этом тренер также отметил, что у некоторых людей именно после занятий спортом возникает желание поспать. Умеренная физическая нагрузка создает эффект усталости. Во время тренировок организм насыщается кислородом, поэтому появляется ощущение сонливости.

Для занятий спортом лучше выбирать вечер, посоветовал тренер. Он объяснил, что после тренировки будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, успокоиться, прийти в себя и приготовиться ко сну.

«Лучше подбирать вечернее время, когда вы знаете, что вы домой придете, успокоитесь, поужинаете и спокойно ляжете спать. Тогда сон у вас придет хорошо. Если вы будете тренироваться перед сном, то это послужит лишь дополнительно возбуждающим фактором, и организм не успеет успокоиться», — пояснил Помазной.

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