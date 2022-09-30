Глава ОКР прокомментировал заявление Баха о допуске россиян к турнирам

Глава ОКР Поздняков назвал условие МОК для допуска россиян к турнирам унизительным

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к турнирам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус», — заявил Поздняков. Он добавил, что условия МОК принуждают атлетов нарушить законы страны и Олимпийскую хартию.

30 сентября Бах назвал условие для допуска российских спортсменов к международным стартам. «Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — заявил он.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.