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В Евросоюзе отреагировали на речь Путина

Совет ЕС призвал к непризнанию итогов референдумов и осудил Россию

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Евросоюз никогда не признает результаты проведенных референдумов о присоединении Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, и будет продолжать поддерживать Украину. Так на речь российского президента Владимира Путина, а также на подписание договора о присоединении новых территорий к России отреагировали члены Совета ЕС, заявление опубликовано на официальном сайте органа.

«Эти решения [о присоединении] являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии», — призвали к непризнанию итогов референдума члены Совета ЕС.

Члены органа осудили «противоправные действия России» и пообещали, что усилят экономическое и политическое давление на Москву для прекращения боевых действий.

Выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей состоялось 30 сентября. После длинной речи глава государства подписал документы о вхождении регионов в состав России.

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Виктория Кондратьева
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