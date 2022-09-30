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Путин заявил об общей судьбе республик Донбасса и России

Президент Путин заявил об общей судьбе республик Донбасса с Россией

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

У Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, общая судьба с Россией. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в пятницу, 30 сентября, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Референдумы по вопросу о вхождении этих территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали это решение.

«За выбором миллионов жителей — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь — те, кто родился уже после распада СССР — голосовали за наше единство, за наше общее будущее», — сказал Путин.

Глава государства также призвал киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действие, «ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».

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Евгения Куликова
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