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Церемония присоединения территорий завершилась скандированием слова «Россия»

Зал начал скандировать «Россия!» после церемонии присоединения новых территорий

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Церемония подписания договора о присоединении к России новых территорий завершилась общим рукопожатием главы государства Владимира Путина с руководителями Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Во время рукопожатия зал начал скандировать «Россия! Россия!». Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий присоединились к общим возгласам.

Как сообщалось ранее, церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом и Севастополем.

В ходе выступления Путин призвал киевские власти немедленно остановить огонь, «ту войну, которую он [Киев] развязал еще в 2014 году», и вернуться за стол переговоров. «Мы к этому готовы», — сказал президент. По его словам, при этом жители Донбасса, Херсонской области и Запорожья свой выбор сделали, и Россия его не предаст.

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Варвара Кошечкина
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