МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Черногорию

Мария Захарова порекомендовала критически подходить к планированию поездок в Черногорию

В МИД России порекомендовали критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», — пояснила представитель МИД Мария Захарова.

Кроме того, по словам Захаровой, в ближайшее время оказывать консульское содействие не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава российского посольства в Подгорице.

Ранее в МИД РФ заявили о западном следе в антироссийских действиях Черногории.