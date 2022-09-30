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МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Черногорию

Мария Захарова порекомендовала критически подходить к планированию поездок в Черногорию

Фото: Артем Соболев / NEWS.ru / Globallookpress.com

В МИД России порекомендовали критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», — пояснила представитель МИД Мария Захарова.

Кроме того, по словам Захаровой, в ближайшее время оказывать консульское содействие не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава российского посольства в Подгорице.

Ранее в МИД РФ заявили о западном следе в антироссийских действиях Черногории.

Татьяна Антоненко
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