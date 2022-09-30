В России заявили о «западном следе» в действиях Черногории

МИД РФ: за антироссийским выпадом Черногории виднеется западный след

За антироссийской политикой Черногории отчетливо виднеется западный след, считают в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что за последние годы «в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать русофобской политике сдерживания».

«Иначе невозможно объяснить, каким образом исторически близкая, дружественная нам страна за короткое время превратилась чуть ли не в форпост наступления на Россию», — считает Захарова.

Ранее в Черногории объявили шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Власти страны заявили, что решение принято «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».