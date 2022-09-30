Россию решили лишить доступа к значимым услугам

МИД Великобритании объявил о запрете для РФ доступа к услугам в сфере IT и инженерии

Россию решено лишить доступа к услугам западных компаний в ряде важных секторов, сообщили в МИД Великобритании. Заявление ведомства цитирует Reuters.

Речь идет о таких сферах, как архитектура, консалтинг в IT, инженерия. Кроме того, Лондон намерен запретить экспорт примерно 700 товаров, имеющих значимость для индустриального и технологического развития России.

30 сентября Великобритания также включила в санкционные списки главу российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину. Уточняется, что речь идет о таких мерах, как запрет на въезд и заморозка активов.