Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россию решили лишить доступа к значимым услугам

МИД Великобритании объявил о запрете для РФ доступа к услугам в сфере IT и инженерии

Фото: Zan / Unsplash

Россию решено лишить доступа к услугам западных компаний в ряде важных секторов, сообщили в МИД Великобритании. Заявление ведомства цитирует Reuters.

Речь идет о таких сферах, как архитектура, консалтинг в IT, инженерия. Кроме того, Лондон намерен запретить экспорт примерно 700 товаров, имеющих значимость для индустриального и технологического развития России.

30 сентября Великобритания также включила в санкционные списки главу российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину. Уточняется, что речь идет о таких мерах, как запрет на въезд и заморозка активов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Москвой
Названы округа столицы с сильно возросшей стоимостью первичного жилья
Захарова оценила подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО
Зеленский пропустил выступление Путина по итогам референдумов
Россиянин разозлился на взявшую его карту жену и убил ее двумя ударами топора
В России отреагировали на решение Украины подать ускоренную заявку в НАТО
Россию решили лишить доступа к значимым услугам
В России отреагировали на планы Украины вступить в НАТО
Канада ввела санкции против 43 граждан России
Звездный парикмахер раскрыл секреты защиты волос в холодное время года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.