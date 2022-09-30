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В Госдуме заявили о заинтересованности США в диверсии на «Северном потоке»

Депутат Шеремет назвал диверсию на «Северном потоке» выгодной исключительно для США

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что США заинтересованы в диверсии на газопроводах «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал диверсию на «Северном потоке» выгодной исключительно для США, поскольку в таком случае они смогут поставлять в страны Евросоюза сжиженный газ в больших объемах, а также устанавливать свою ценовую политику.

«Виновных в диверсии на газопроводах предстоит еще установить. А пока очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране — США, которые давно стараются поработить и сделать ручными страны Евросоюза, посадив их на энергетическую иглу от поставок сжиженного газа. Теперь США могут диктовать свою ценовую политику, продавая свой грязный газ в три дорого», — подчеркнул депутат.

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Парламентарий добавил, что европейским странам, в первую очередь Германии, следует вспомнить о чувстве собственного достоинства и перестать быть вассалом «на побегушках у американцев».

«Диверсии на газопроводах — это не столько попытка навредить России, сколько чье-то желание поставить в энергетическую зависимость и безысходность страны Евросоюза и атака прежде всего на экономику Германии, промышленность которой сильно зависит от поставок дешевого российского газа», — заключил Шеремет.

Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG отказался спрогнозировать сроки его восстановления. «До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — отметили в компании.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока» и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября.

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Марина Совина
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