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Опубликовано фото затопленного ураганом суперкара за десятки миллионов рублей

Опубликовано фото затопленного ураганом «Иэн» суперкара McLaren P1 за 57 миллионов рублей

Фото: @lambo9286

Ураган «Иэн», который обрушился на американский штат Флорида, полностью затопил редкий суперкар за десятки миллионов рублей. Фотографии опубликовал New York Post.

Речь идет об автомобиле McLaren P1, который зацепился за дерево после того, как его вымыло потоком воды на улицу из гаража жителя города Нейплс Эрни. По словам мужчины, он приобрел транспортное средство всего за неделю назад почти за миллион долларов (57,7 миллиона рублей) в местном дилерском центре.

Отмечается, что помимо указанной машины вследствие урагана пострадали также и другие машины американца, среди которых, в частности, Rolls-Royce Ghost и Lamborghini Urus.

Ранее компания Union Electrica сообщила, что вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн». При этом сбой в работе наблюдали на западе, центральной части и на востоке республики.

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Майя Пономаренко
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