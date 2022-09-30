Россиянина задержали по подозрению в совращении падчерицы

В Петербурге задержали 52-летнего мужчину, несколько лет совращавшего падчерицу

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в совращении школьницы. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает MK.RU.

По данным издания, 28 сентября директор школы обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что их ученицу несколько лет насилует отчим. По ее словам домогательства начались еще в 2014 году, когда ребенку было восемь лет.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Магадане суд приговорил 44-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за домогательства к восьмилетней падчерице.