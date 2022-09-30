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Спорт

Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства российской теннисисткой

Шамиль Тарпищев заявил, что не знал о планах Александровой сменить спортивное гражданство

Фото: Antonio Nava / www.imago-image / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства российской теннисисткой Екатериной Александровой. Его слова приводит Betonmobile.

«О ее планах выступать под флагом Чехии мне ничего неизвестно. По крайней мере со мной она на эту тему не говорила», — заявил Тарпищев. Он добавил, что об этом не знал также Игорь Авдеев, который курирует женскую сборную.

По информации источника, Александрова ведет переговоры о переходе с Федерацией тенниса Чехии. На данный момент спортсменка занимает 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Уже несколько лет она живет и тренируется в Чехии.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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