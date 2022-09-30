Российский адвокат лишен статуса из-за признававших вину подзащитных

В Москве лишили статуса адвоката, чьи подзащитные признавали вину в преступлениях

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Алексея Ульянова из коллегии «Закон и человек», чьи подзащитные слишком часто признавали вину и шли на сделку со следствием. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В адвокатском сообществе пришли к выводу, что защитник отстаивает интересы стороны обвинения, а не своих клиентов, что противоречит нормам Кодекса профессиональной этики адвоката и федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Разбирательство в отношении Ульянова началось после жалобы адвоката Роберта Зиновьева, чей подзащитный заявил, что Ульянов склонял его к признанию вины.

Сам лишенный статуса юрист будет оспаривать решение палаты. По его словам, коллеги таким образом пытаются вывести его из судебного процесса над бывшим губернатором Сергеем Фургалом. Ульянов защищает его бывшего делового партнера Николая Мистрюкова, который также признал вину и дал показания на Фургала.

Ранее российского адвоката потребовали лишить статуса за покупку вещдока. Адвокаты Александр Чернов, Юлия Журавлева и Ирина Чиркова обвинили коллегу, представляющего интересы бывшего сожителя Миримской Николая Смирнова, в покупке автомобиля Mitsubishi Outlander, который стал вещдоком по делу о взятке.