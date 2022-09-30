Оценены сроки прекращения утечки на «Северном потоке»

Дания и Швеция отправили в ООН письмо с оценкой прекращения утечки на «Северном потоке»

Оператор «Северного потока» ожидает, что утечка прекратится 2 октября, а для «Северного потока-2» оценка еще ожидается, следует из приложения к письму, отправленному в ООН Данией и Швецией. Текст документа, датированного 29 сентября, опубликован в Twitter министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

«По оценкам оператора "Северного потока", утечки продолжатся до 2 октября. В отношении "Северного потока -2" такая же оценка еще предстоит», — сказано в приложении к письму.

Там также говорится, что повреждения вызваны по меньшей мере двумя взрывами.

29 сентября Reuters писало, что прекращения утечки на «Северном потоке» ожидают к 3 октября. Сроки ввода газопровода в эксплуатацию не приводились.