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В Европе захотели запретить выдавать россиянам визы по заявкам из третьих стран

Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в визе россиянам с заявкой из третьих стран

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала запретить странам Евросоюза (ЕС) выдавать россиянам шенгенские визы, если заявки на них поданы в третьих странах. Об итогах пресс-конференции ЕК в Брюсселе пишет ТАСС.

По заявлению еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон, страны союза должны отказывать в визовых заявках россиянам, которые находятся в третьих странах, за пределами России. Кроме того, граждане России, въезжающие на территорию ЕС с шенгенскими визами, не могут оставаться в сообществе дольше 90 дней.

«Страны-члены ЕС должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — захотела предупредить Юханссон.

Кроме того, еврокомиссар напомнила, что согласно шенгенскому кодексу, наличие визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС.

Ранее в сентябре официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер пообещал представить обновленные правила по выдаче виз российским гражданам после объявления частичной мобилизации в России.

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Дарья Рыбак
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