В Госдуме оценили шансы НАТО открыто пойти на третью мировую войну

Депутат Слуцкий заявил, что НАТО не будет открыто идти на третью мировую войну

НАТО не будет идти открыто на третью мировую войну. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он выразил уверенность, что блок планирует продолжать противостояние с Россией руками Украины. «Альянс не станет бросаться на амбразуру. Это, по сути, ответ генсека [НАТО Йенса] Столтенберга на слова [президента Украины Вламимира] Зеленского о подаче заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре», — указал парламентарий.

Политик добавил, что НАТО будет бороться с Россией «до последнего украинца». «За пушечное мясо "уплачено" и поставками оружия, и другими видами военной помощи», — отметил Слуцкий.

30 сентября Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Позднее Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров.