Назван возможный срок ремонта «Северных потоков»

Экс-глава Botas Ярдым допустил, что ремонт «Северных потоков» займет не менее года

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым предположил, сколько времени займет ремонт газопроводов «Северный поток». Об этом он высказался в беседе с газетой Yeni Safak.

Ярдым назвал возможный срок ремонта «Северных потоков» и допустил, что этот процесс займет не менее года.

«Данные об утечках из "Северного потока" говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа [до конца ремонта] не будет», — подчеркнул экс-глава Botas.

Специалист назвал опасения в непригодности трубопровода из-за попадания морской воды беспочвенными, поскольку ее можно устранить из системы под давлением. При этом процедура ремонта является довольно отработанной. Однако в этом случае вероятность саботажа или диверсии очень высока, отметил он.

«Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока», — заключил Ярдым.

Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG отказался спрогнозировать сроки его восстановления. «До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — подчеркнули в компании.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока» и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября.