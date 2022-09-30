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Назван возможный срок ремонта «Северных потоков»

Экс-глава Botas Ярдым допустил, что ремонт «Северных потоков» займет не менее года

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым предположил, сколько времени займет ремонт газопроводов «Северный поток». Об этом он высказался в беседе с газетой Yeni Safak.

Ярдым назвал возможный срок ремонта «Северных потоков» и допустил, что этот процесс займет не менее года.

«Данные об утечках из "Северного потока" говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа [до конца ремонта] не будет», — подчеркнул экс-глава Botas.

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Специалист назвал опасения в непригодности трубопровода из-за попадания морской воды беспочвенными, поскольку ее можно устранить из системы под давлением. При этом процедура ремонта является довольно отработанной. Однако в этом случае вероятность саботажа или диверсии очень высока, отметил он.

«Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока», — заключил Ярдым.

Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG отказался спрогнозировать сроки его восстановления. «До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — подчеркнули в компании.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока» и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября.

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Марина Совина
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