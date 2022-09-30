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Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности

Президент Украины Зеленский провел заседание СНБО по вопросам коллективной безопасности

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что совещание было посвящено вопросам «обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства», а также противодействию «очередным попыткам аннексии» территории республики.

В качестве необходимых к принятию мер были названы «укрепление и расширение международной коалиции» для поддержки страны, увеличение военно-технической помощи Киеву, а также «усиление санкционного давления на Россию» и «активизация стратегии ядерного сдерживания» Москвы со стороны государств евроатлантического пространства.

Ранее Зеленский сообщал, что 30 сентября Украина в ускоренном порядке подаст заявку на вступление в НАТО. При этом он подчеркнул, что республика «де-факто уже прошла свой путь» в Североатлантический альянс и является его частью.

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Алевтина Запольская
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