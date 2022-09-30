Патрушев назвал главных жертв западных санкций

Секретарь Совбеза Патрушев назвал страны Евросоюза главными жертвами санкций

Главными жертвами западных санкций стали страны Евросоюза (ЕС), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Политика, которой придерживаются США и Великобритания, основными целями которых является обеспечение собственного стратегического и экономического превосходства, наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона.

«Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству», — заявил Патрушев в ходе 18-й встречи руководителей и разведструктур стран СНГ.

Также в ходе выступления политик подчеркнул, что Запад превратил Украину в «главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма». Патрушев отметил, что Штаты предпринимали попытки возродить фашизм в Европе со времен окончания Второй мировой войны.