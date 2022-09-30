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Патрушев назвал главных жертв западных санкций

Секретарь Совбеза Патрушев назвал страны Евросоюза главными жертвами санкций

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Главными жертвами западных санкций стали страны Евросоюза (ЕС), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Политика, которой придерживаются США и Великобритания, основными целями которых является обеспечение собственного стратегического и экономического превосходства, наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона.

«Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству», — заявил Патрушев в ходе 18-й встречи руководителей и разведструктур стран СНГ.

Также в ходе выступления политик подчеркнул, что Запад превратил Украину в «главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма». Патрушев отметил, что Штаты предпринимали попытки возродить фашизм в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

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Варвара Кошечкина
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