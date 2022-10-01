Белый дом допустил возможности поставок Украине танков

Советник президента США Салливан допустил возможности поставок Украине танков

Соединенные Штаты допускают возможности поставок Украине танков, включая модели Abrams. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-конференции.

В то же время он отметил, что на данный момент не готов сделать соответствующее объявление. «Я ничего не исключаю. Я скажу, что на сегодня у меня нет никаких объявлений по американским танкам», — ответил представитель Белого дома.

Салливан также добавил, что Вашингтон способствовал поставке танков советского образца на Украину со стороны восточноевропейских партнеров. «И мы будем продолжать это делать», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон обсуждает с союзниками дальнейшее оказание военной помощи Украине, раскрыв, что Киеву планируют направить новые поставки вооружений. Шеф Пентагона также добавил, что США рассматривают возможность подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оказания им помощи в области логистики.