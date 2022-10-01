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Белый дом допустил возможности поставок Украине танков

Советник президента США Салливан допустил возможности поставок Украине танков

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты допускают возможности поставок Украине танков, включая модели Abrams. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-конференции.

В то же время он отметил, что на данный момент не готов сделать соответствующее объявление. «Я ничего не исключаю. Я скажу, что на сегодня у меня нет никаких объявлений по американским танкам», — ответил представитель Белого дома.

Салливан также добавил, что Вашингтон способствовал поставке танков советского образца на Украину со стороны восточноевропейских партнеров. «И мы будем продолжать это делать», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон обсуждает с союзниками дальнейшее оказание военной помощи Украине, раскрыв, что Киеву планируют направить новые поставки вооружений. Шеф Пентагона также добавил, что США рассматривают возможность подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оказания им помощи в области логистики.

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Ксения Назарова
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