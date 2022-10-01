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Аксенов высказался о вхождении в состав России новых субъектов

Аксенов назвал восстановлением исторической справедливости вхождение новых субъектов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей является восстановлением исторической справедливости. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов телеканалу «Звезда», интервью опубликовано в его Telegram-канале.

«Двигаемся вперед, уверен, это не последнее воссоединение», — сказал глава полуострова, подчеркнув, что президент Владимир Путин во время выступления в Кремле четко сказал, что Россия возвращается в свои историческое границы.

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По словам Аксенова, жителям новых субъектов России было сложно сделать выбор на референдумах, учитывая постоянные угрозы со стороны Киева им и их близким.

30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на этих территориях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. Позднее Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины сделали свой однозначный выбор.

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Анастасия Шейкина
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