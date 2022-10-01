ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Химки» в матче РПЛ, победный дубль оформил Федор Чалов

Московский ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Победный дубль оформил нападающий Федор Чалов. Футболист отметился на 13-й и 38-й минутах. В составе «Химок» мяч забил полузащитник Бутта Магомедов.

Благодаря победе ЦСКА, имеющий в активе 23 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице. На счету «Химок», занимающих 13-е место, восемь очков.

Ранее 1 октября «Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 4:1.