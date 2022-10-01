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Спорт

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Оренбург» разгромил «Сочи» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 4:1. На третьей минуте «Оренбург» вывел вперед полузащитник Тимур Аюпов. Затем преимущество команды увеличили хавбеки Сесар Флорентин, а также Владимир Сычевой и Джимми Марин с пенальти. На 68-й минуте отставание сочинцев сократил полузащитник Тимофей Шипунов.

Таким образом, после 11 матчей «Сочи» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» занимает восьмое место с 15 очками.

В следующем туре «Оренбург» примет грозненский «Ахмат» 9 октября, а «Сочи» — московский «Локомотив» днем ранее.

Анастасия Борисова
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