Reuters: итальянская компания Eni не получит российский газ, запрошенный на 2 октября

Итальянская компания Eni снова не получит российский газ, который она запросила у «Газпрома» на воскресенье, 2 октября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

По данным Eni, ожидается, что ситуация не изменится до понедельника, 3 октября. Сейчас «компании работают над ее исправлением».

Ранее «Газпром» заявил о невозможности поставить газ итальянской компании, запрошенный на 1 октября, из-за запрета транзита через Австрию.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов «Северного потока» в Балтийском море были обнаружены разрушения. ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках».