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Стало известно о последствиях падения фунта

FT: Падение фунта привело к большим колебаниям в стоимости американских облигаций и акций

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Падение фунта вызвало шок на мировых финансовых рынках и привело к большим колебаниям в стоимости американских и европейских облигаций и акций. Об этом сообщает аналитик Rahobank Ричард Макгуайр, его слова передает Financial Times (FT).

«Инвесторы видят, что британское правительство проводит эксперимент, и задаются вопросом, последуют ли другие государства этому примеру», — отметил эксперт.

По словам представителя Nomura Asset Management Дики Ходжеса, падение акций на Лондонской бирже «было столь значительным, что оно имело разрушительные последствия для всех рынков».

Ранее финансовый аналитик Александр Джиоев объяснил резкое падение евро. По его мнению, рынок ожидает еще большее затруднение оборота валюты после введения новых санкций против России. Рынок ожидает введения новых санкций против России со стороны Евросоюза, указал Джиоев.

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Марина Совина
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