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Звезда «Большой перемены» попала в больницу

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, звезда «Большой перемены» и «Рожденной революцией» получила травму после падения и была госпитализирована. Врачи осмотрели актрису и отпустили ее домой с диагнозом «сильный ушиб».

Ранее стало известно, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Уточняется, что недавно шоумен неудачно упал. Кроме того, проблемы со спиной вызваны тем, что он пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

Также сообщалось, что в августе была госпитализирована народная артистка РСФСР Людмила Хитяева. Звезда «Тихого Дона» упала и ударилась головой у себя дома в центре столицы.

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Алевтина Запольская
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