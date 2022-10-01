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В России ликвидировали двоих подозреваемых в особо тяжких преступлениях

В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих подозреваемых, стрелявших в полицейских

Фото: Станислав Трифонов / РИА Новости

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих подозреваемых в особо тяжких преступлениях, которые начали стрелять в полицейских. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов исследовали лесной массив, расположенный вдоль железнодорожного полотна. В результате полицейские обнаружили двоих граждан, подозреваемых в причастности к совершению особо тяжких преступлений.

Мужчины открыли огонь по сотрудникам органов правопорядка, однако были ликвидированы в результате ответного огня. Как уточняется, полицейские не пострадали.

При себе у злоумышленников было обнаружено самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в мае 28-летний житель Кубани выстрелил из охотничьего ружья в инспектора патрульно-постовой службы и был ликвидирован. Сотрудник ППС в результате получил ранение.

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Ксения Жарова
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