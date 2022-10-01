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Карелин назвал иудиными условия МОК по допуску россиян к турнирам

Александр Карелин заявил, что МОК предлагает россиянам иудины методы по допуску к турнирам

Фото: Globallookpress.com

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал, как относится к условиям президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что Бах, как представитель Германии, знает, что такое раскол в сознаниях. Он не должен предлагать нашим атлетам такие иудины методы», — заявил Карелин. Он добавил, что не может представить, чтобы российские спортсмены согласились на эти условия.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Анастасия Борисова
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