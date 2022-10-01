В МИД заявили о готовности Запада «использовать и выбросить» Украину

Захарова заявила о готовности Запада «выбросить» Украину, не принимая ее в НАТО

Запад своим отказом принять Украину в НАТО показал готовность «использовать и выбросить» ее. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Закон № 1 Запада гласит: "Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить», — написала она.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

В ответ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. О том, что Киев не может быть принят в альянс прямо сейчас, также сказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.