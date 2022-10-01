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НАТО предрекли распад в случае вступления Украины

Депутат Шеремет заявил, что НАТО распадется в случае вступления Украины в альянс

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вступление Украины в НАТО окажется губительным для альянса. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Заявления [о членстве Украины] нас не пугают. А вот для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки, — предупредил политик. — [Президент Украины Владимир] Зеленский сейчас хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за их счет решить свои задачи».

Шеремет также предупредил, что расширение НАТО за счет Украины станет прямой угрозой России, с которой страна не будет мириться.

30 сентября Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отметил, что «сейчас не лучшее время», чтобы обсуждать вступление Украины в НАТО.

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Марина Совина
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