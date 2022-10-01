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Российского посла вызвали в МИД Дании из-за принятия регионов в состав России

Посла России Барбина вызвали в МИД Дании из-за принятия новых регионов в состав России

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Посла России в Дании Владимира Барбина вызвали в МИД королевства в связи с принятием в состав России новых субъектов. Об этом сообщило датское внешнеполитическое ведомство.

Посла примет глава отдела внешней политики МИД. По словам министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, проведенные референдумы «не имеют никакой легитимности, противоречат международному праву», а также противоречат всем ценностям королевства.

«Дания никогда не согласится с попыткой России изменить сухопутные границы Украины с помощью военной силы», — приводятся слова главы МИД.

30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на этих территориях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины сделали свой однозначный выбор.

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Анастасия Шейкина
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