Словакия ввела временный погранконтроль на границе с Венгрией

ТА3: Словакия временно ввела погранконтроль на границе с Венгрией из-за мигрантов

Словакия в связи с резким увеличением в стране числа нелегальных беженцев с Ближнего Востока временно ввела проверку на на четырех приграничных участках с Венгрией, откуда мигранты проникают на территорию республики. Об этом сообщает телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря словацкого МВД Зузану Элиашову.

По ее словам, подавляющая часть нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока проникают в Европу через Сербию и Венгрию, а далее транзитом через Словакию и Чехию они пытаются попасть в Западную Европу.

«В основном, это граждане Сирии, стремящиеся попасть в страны Западной Европы, прежде всего, в Германию, где у них проживают родственники и знакомые», — отмечает Элиашова.

По информации словацкого МВД, только в пятницу, 30 сентября, полиция задержала 222 мигранта с Ближнего Востока. С начала текущего года к уголовной ответственности в республике привлечены 127 контрабандистов, переправлявших мигрантов в Евросоюз.

Ранее было объявлено о временном вводе Чехией пограничного режима на границе со Словакией. Подобные меры объяснялись потоком нелегальных мигрантов, пересекающих территорию страны со стороны Словакии.