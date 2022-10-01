Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Германия поможет Молдавии с закупкой беспилотников и военной техники

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о планах по наращиванию военной помощи Молдавии

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Германия планирует нарастить военную помощь Молдавии и помочь республике с закупкой военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 1 октября, сообщила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Мы готовы увеличить помощь на повышение квалификации молдавских военных, а также предоставить вооружение, которое необходимо стране в текущей ситуации», — заявила министр.

По ее словам, в настоящее время Кишинев и Берлин ведут переговоры о закупке беспилотников для молдавской армии. При этом раскрывать более подробную информацию о поставках оружия и техники молдавской стороне Ламбрехт отказалась, подчеркнув, что нужды Вооруженных сил республики еще предстоит уточнить.

В августе сообщалось, что Молдавия потратит выделенные Евросоюзом (ЕС) 40 миллионов евро на закупку дронов, мобильных платформ и средств связи для армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали срок возможного вступления Украины в НАТО
Премьер Казахстана поручил сократить очереди на границе с Россией
Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации
Германия поможет Молдавии с закупкой беспилотников и военной техники
18 человек пострадали в Испании в результате научного эксперимента
Раскрыта причина черствости и равнодушия жителей мегаполиса
Началась прокачка газа по альтернативному «Северному потоку» газопроводу
Военкор рассказал о ситуации на подходах к Красному Лиману
Жители Литвы отказались доверять почти всем членам правительства
В США заявили о росте напряженности внутри НАТО из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.