Число дел за уклонение от армии достигло десятилетнего максимума

В российские суды поступило 410 уголовных дел об уклонении от армии с весны 2022 года

В России число уголовных дел за уклонение от армии после призывной компании весной 2022 года достигло десятилетнего максимума. Об этом в воскресение, 2 октября, со ссылкой на данный Мосгорсуда сообщает РБК.

По данным издания, в период с 1 мая по 20 сентября в суды поступило 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в армии. Издание отмечает, что это больше, чем за любой аналогичный ежегодный период с 2013 года. До этого рекорд по уголовным делам за уклонение был поставлен в 2021 году, когда в суды поступило 385 таких дел.

27 сентября юрист Евгений Лучин рассказал, что за неявку по врученной под роспись повестке военного комиссариата гражданин может быть привлечен сначала к административной ответственности, а потом и к уголовной.