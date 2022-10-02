Глава ФИФА высказался о трагедии на футбольном стадионе в Индонезии

Инфантино назвал трагедию в Индонезии темной страницей для всех причастных к футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о трагедии после футбольного матча в Индонезии. Его слова приводятся на сайте ФИФА.

Инфантино назвал произошедшее темной страницей для всех причастных к футболу. «Футбольный мир находится в состоянии шока после трагического инцидента. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв, которые погибли в результате этого трагического инцидента», — заявил глава ФИФА.

Трагедия произошла в ночь на 2 октября на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшей стороны после игры вышли на поле, для их успокоения был применен слезоточивый газ. После этого началась давка.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента 127 человек погибло и еще 180 пострадало. На данный момент известно, что число погибших выросло до 174 человек. Также отмечается, что более 100 раненных находятся в больнице, 11 из них — в тяжелом состоянии.