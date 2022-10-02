Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо

МИД Франции заявил о неприемлемости нападения на здание своего посольства в Буркина-Фасо

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В министерстве иностранных дел Франции осудили нападение на здание французского посольства в Буркина-Фасо и призвали местные власти обеспечить безопасность дипломатов. Об этом заявила пресс-служба дипведомства, передает ТАСС

«Мы самым решительным образом осуждаем насилие в отношении наших дипломатических представительств в Буркина-Фасо. Любое нападение на нашу дипломатическую собственность неприемлемо. Мы призываем все заинтересованные стороны обеспечить их безопасность в соответствии с международными конвенциями», — говорится в заявлении.

Ранее Госдеп США осудил государственный переворот, который произошел в пятницу в Буркина-Фасо. 30 сентября в Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ухода Трусовой от Тутберидзе
Трасс признала возможную нестабильности экономики из-за ее налоговой политики
Пожилым россиянам рассказали о правильном потреблении молока
Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо
Мобилизовавшийся депутат Госдумы объяснил возвращение из Донбасса в Москву
Sony анонсировала перезапуск «Тарзана»
Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана
В Новой Каховке произошло два взрыва
Стало известно о последствиях падения фунта
Итальянская компания Eni снова не получит российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.