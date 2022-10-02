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Байден посетит пострадавшие от ураганов Флориду и Пуэрто-Рико

Белый дом: Байден посетит пострадавшие от ураганов Флориду и Пуэрто-Рико

Фото: Marco Bello / Reuters

В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл посетит пострадавшие от разрушительных ураганов «Иэн» и «Фиона» территории Флориды и Пуэрто-Рико на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

«В понедельник, 3 октября, президент и первая леди отправятся в Пуэрто-Рико. В среду, 5 октября, они посетят Флориду», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в результате обрушившегося на американский штат Флорида урагана «Иэн» погибли по меньшей мере 77 человек. Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории страны. «Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется», — сказал глава государства.

Марина Совина
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